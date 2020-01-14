https://news.day.az/world/1194028.html В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

В мире, 14 января 2020 19:59 129

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения. Об этом сообщило издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мать девушки умерла, когда ей было четыре года, а еще через 14 лет скончался ее отец. После этого она была вынуждена заботиться о младшем брате. Из-за проблем с психикой ему часто требовалась врачебная помощь, при этом сестра получала ежемесячное пособие в 300 юаней.

Несмотря на это, девушке удалось поступить в колледж, где ей платили годовую стипендию в семь тысяч юаней.

Студентка и ее брат жили у дяди с тетей, однако те также испытывали финансовые трудности.

Из-за этого девушке пришлось пять лет питаться рисом и маринованным перцем чили, что привело к истощению: она весила около 22 килограммов. В октябре прошлого года у студентки диагностировали проблемы с сердцем и почками. Она была вынуждена обратиться в благотворительные организации, и ее история привлекла внимание общественности. Всего удалось собрать почти миллион юаней, однако этого оказалось недостаточно.

Доктора не смогли спасти девушку. Она умерла 13 января.
 

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
#КИТАЙ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Новые соседи принца Гарри и Меган Маркл согласились молчать об их личной жизни 20:46, В мире 56
Рассекречено тайное финансирование СМИ за участие в холодной войне против СССР 20:40, В мире 134
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии по случаю 90-летнего юбилея Хошбахта Юсифзаде 20:36, Политика 134
Биткоин снова взлетел 20:33, В мире 176
США расширили санкции против КНДР 20:27, В мире 200
Инновации обусловили устойчивый рост в аграрном секторе Азербайджана 20:20, Экономика 229
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн 20:13, Экономика 271
Число опознанных пассажиров сбитого ВС Ирана самолета достигло 100 20:05, В мире 381
В Йемене неизвестный расстрелял людей в мечети, есть погибшие и раненые 19:58, В мире 381
Гражданин Грузии пытался захватить заложника на границе с Азербайджаном - ОФИЦИАЛЬНО 19:51, Общество 531
Рада ожидает от Ирана официальных извинений за сбитый Boeing 19:48, В мире 401
Ermənistan regional və beynəlxalq layihələrdən kənarda qalıb, sosial-iqtisadi sahəsi tamamilə çöküb - Bəhruz Quliyev 19:43, Azərbaycanca 433
SOCAR прокомментировала возможные поставки нефти в Беларусь 19:40, Экономика 475
В Дагестане произошло массовое отравление водой, десятки пострадавших 19:37, В мире 459
Пентагон признал, что Турция не поддается нажиму США и отказывается избавиться от С-400 19:31, В мире 512
Суд в США обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях по продаже токенов 19:24, Технологии 480
Жуткое ДТП в Гане, более 30 погибших 19:16, В мире 537
Глава МИД Австрии назвал условие сохранения СВПД 19:10, В мире 560
Власти Судана временно закрыли воздушное пространство страны 19:02, В мире 594
В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД 18:55, В мире 631
Во «ВКонтакте» произошел сбой 18:47, Технологии 601
Минфин Азербайджана выставил на продажу облигации на крупную сумму 18:40, Экономика 675
Daha bir marşrutda kartla ödəniş olacaq 18:33, Azərbaycanca 867
Азербайджан принял участие в заседании в штаб-квартире НАТО - ФОТО 18:30, Политика 755
Заселения в турецкие отели теперь придется ждать подолгу 18:25, Туризм 938
Евротройка подтвердила приверженность ядерной сделке с Ираном 18:19, В мире 743
Выгодное предложение от Silk Way Travel: Турпакет в Анталию всего за 379 USD 18:03, Экономика 958
НАТО готова возобновить работу тренировочной миссии в Ираке 17:58, В мире 865
Роухани заявил о намерении развивать сотрудничество с Сирией 17:49, В мире 875
Премьер Италии не исключил направления в Ливию дополнительных сил 17:44, В мире 931
Один день в Бухаре - цифровые заметки азербайджанского путешественника - ФОТО 17:40, Туризм 999
В Ирландии пройдут досрочные парламентские выборы 17:29, В мире 953
"Утку" о Юсифе Эйвазове тиражировали симоньяновские СМИ - об очередной провокации против Азербайджана 17:24, Политика 1 931
В 2020 году Азербайджан закрепит дипломатические победы и успехи прошлого года - мнение эксперта 17:17, Политика 1 026
Назван самый прочный смартфон 17:10, Технологии 1 208
Европа поблагодарила Россию за Иран без ядерного оружия 17:04, В мире 1 156
GTA 4 пропала из цифрового магазина Steam 17:01, Технологии 1 073
Азербайджан с каждым днем все больше опережает Армению 16:52, Политика 1 152
Армия Хафтара в Ливии начала подготовку к наступлению после срыва переговоров в Москве 16:48, В мире 1 191
Мурад Адыгезалзаде предоставил юным музыкантам возможность выступить с оркестром имени Гара Гараева - ФОТО 16:43, Культура 1 224
Сильный взрыв в Турции, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 16:39, В мире 2 214
Азербайджанский скрипач-виртуоз удостоен награды в Турции 16:35, Культура 1 214
Лондон, Берлин и Париж запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном 16:28, В мире 1 200
В Китае загорелся нефтехимический завод - ВИДЕО 16:21, В мире 1 331
В Азербайджане завершается процесс уточнения списков избирателей перед парламентскими выборами 16:17, Политика 1 220
Беларусь направила Азербайджану предложения о покупке нефти 16:14, Экономика 1 887
В Германии провели антитеррористические рейды 16:10, В мире 1 278
Visa покупает сеть Plaid за $5,3 млрд 16:06, В мире 1 292
Moody's прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2020 году на 1,2% 16:02, В мире 1 310
Азербайджан - самая значимая для России страна на Южном Кавказе - российский эксперт 15:58, Политика 1 380
В Центре Гейдара Алиева состоится концерт камерного оркестра "Кремерата Балтика" и пианиста Люки Дебарга 15:54, Культура 1 332
Назначен новый генеральный директор Республиканского наркоцентра Азербайджана 15:50, Общество 1 735
Небо над Ираном безопаснее для всех полетов, чем когда-либо - главнокомандующий ВС 15:45, В мире 1 454
В Баку водитель автобуса вернул пассажиру утерянные деньги и золотые украшения - ФОТО 15:40, Общество 3 741
В Баку маршрутный автобус сбил насмерть пешехода 15:31, Общество 1 751
Зейнаб Ханларова впервые за 12 лет выступит с концертом в Баку 15:25, Культура 1 740
Иран, Украина и Канада провели встречу по крушению Boeing 15:21, В мире 1 474
В Азербайджане завершается восстановление исторического памятника "Сыныг Кёрпю" - ФОТО 15:17, Общество 1 768
Зеленый снег напугал жителей одного из российских городов - ВИДЕО 15:11, В мире 1 803
Международный аэропорт Гейдар Алиев назвал самые пунктуальные авиакомпании за декабрь 2019 года 15:00, Экономика 2 029
Представитель Верховного суда Ирана предложил выслать посла Великобритании 14:58, В мире 1 570
В церемониях прощания с Сулеймани в Иране приняли участие 25 млн человек 14:54, В мире 1 723
Айдын Гулиев: События в Баку и Сумгайыте - часть армянского плана агрессии против Азербайджана 14:44, Политика 1 574
Акции Nissan резко подешевели на фоне слухов о возможном разрыве его альянса с Renault 14:39, В мире 1 641
"Волчья Луна": первое затмение 2020 года 14:30, В мире 1 850
Китай не будет манипулировать курсом юаня для ответа в торговой войне 14:23, В мире 1 645
Извращенные методы гинеколога Сармосян: Главврач московского роддома калечила детей ради статистики 14:11, Политика 3 150
Новая жизнь принца Гарри и Меган Маркл ударит по бюджету Скотленд-Ярда 14:06, В мире 1 942
Лондон, Берлин, Париж запустят механизм разрешения споров по ядерной сделке Ирана 13:53, В мире 1 810
Армянам не дают покоя успехи азербайджанцев в мире - о грязной провокации против Юсифа Эйвазова 13:50, Политика 2 473
В Баку вновь ожидается дождь 13:42, Общество 9
Пепел и молнии: извержение вулкана Тааль на Филиппинах - ФОТОРЕПОРТАЖ 13:40, В мире 1 889
В Азербайджане торжественно отметят юбилей Полада Бюльбюльоглу 13:34, Культура 2 197
Минздрав Азербайджана предупреждает об опасном препарате 13:28, Общество 2 880
В Неаполе столкнулись поезда метро - ФОТО 13:25, В мире 1 948
Азербайджан станет главным туристическим направлением в Западной Азии и на Кавказе - Питер Тейс специально для Day.Az 13:17, Политика 1 955
Vüsal Qasımlı: "Azərbaycan dünyanın ən islahatçı və sabit ölkələri sırasındadır" 13:14, Azərbaycanca 1 924
Марк Цукерберг рассказал, что принесет новое десятилетие 13:12, Технологии 2 361
Стало известно, сколько туристов посетило Азербайджан в 2019 году 13:08, Экономика 2 099
Усиление альянса на Ближнем Востоке обсуждается на политическом уровне - НАТО 13:01, В мире 1 968
Великобритания не ожидает дальнейшей эскалации конфликта вокруг Ирана - заявление Джонсона 12:54, В мире 1 978
В Азербайджане незаконно уволенные сотрудники восстановлены на прежней работе 12:50, Общество 2 331
В Австралии с воздуха сбросили пищу пострадавшим при пожарах животным - ВИДЕО 12:46, В мире 2 435
Император Японии совершит свой первый зарубежный госвизит - названа страна 12:44, В мире 2 106
Серьезная уязвимость в TikTok - Предупреждение пользователей 12:37, Технологии 2 068
Азербайджан увеличил экспорт газа в 2019 году 12:32, Экономика 2 094
В Баку проводятся подготовительные работы в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО 12:30, Общество 2 285
Для расследования авиакатастрофы под Тегераном создадут отдельную структуру 12:25, В мире 2 158
Kontakt Home haqqında yalan məlumatlar yayan bəzi saytlar barədə Mətbuat Şurasına və hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət ünvanladı (R) 12:22, Azərbaycanca 2 148
Армянские националисты, избивая, насильно выгоняли из домов азербайджанцев – свидетель событий 1988 года 12:19, Политика 2 521
Bolkartlılar alış-veriş etdi, Bank of Baku uşaqları sevindirdi (R) 12:15, Azərbaycanca 2 118
Россия не собирается вмешиваться в отношения США и Ирана - заявление Лаврова 12:12, В мире 2 220
Автобус с людьми провалился под землю в Китае - ВИДЕО 12:09, В мире 2 415
Власти Ирана провели аресты по делу о сбитом самолете 12:06, В мире 2 377
Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил 2-километровый столб пепла 11:56, В мире 2 167
Дональд Трамп впервые посетит Индию 11:44, В мире 2 347
В Театре оперы и балета покажут оперу «Кармен» 11:35, Культура 2 352
Газета армян России "Еркрамас" в роли пятой колонны Запада 11:31, Политика 2 595
Успешные реформы Президента Ильхама Алиева в разы увеличат благосостояние граждан страны 11:23, Политика 11 518
У нового Samsung Galaxy S20 будет больше памяти, чем у ПК 11:15, Технологии 2 510
Премьер Албании: TAP - один из стратегических проектов в Европе 11:09, Экономика 2 438
США представили Лондону техническое досье на Huawei 11:06, В мире 2 452
Китай установил новый рекорд импорта нефти 11:01, В мире 2 504
Windows 7 признали опасной 10:55, Технологии 2 546
Армянская провокация против всемирно известного азербайджанского певца - вся Армения против Юсифа Эйвазова - ФОТО 10:51, Политика 4 112
Пожар в жилом доме в Турции, есть погибшие - ФОТО 10:45, В мире 2 552
Nissan опроверг слухи о разработке плана по выходу из альянса с Renault и Mitsubishi 10:39, В мире 2 477
КНДР призвала граждан готовиться к "смертельной битве" 10:30, В мире 2 780
Обнародовано содержание Пакета обязательного медстрахования в Азербайджане 10:19, Общество 3 591
В Петербурге с рельсов сошли пять цистерн с топливом 10:14, В мире 2 543
На Каспии произошло землетрясение 10:10, Общество 2 679
Prezident İlham Əliyevdən nazirə irad: “Mən sadə sual verirəm, sən başlayırsan leksiya oxumağa” - VİDEO 10:10, Azərbaycanca 3 304
В Мельбурне загрязнение воздуха достигло опасного уровня 10:02, В мире 2 650
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 09:56, Политика 2 628
Золото в Азербайджане подешевело 09:49, Экономика 2 801
Трамп планирует направить миллиарды долларов на ограждение на границе с Мексикой 09:44, В мире 2 708
В Азербайджане изменен порядок приема в магистратуру 09:40, Общество 2 971
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Хошбахта Юсифзаде с 90-летием 09:34, Политика 18 218
Китай закупит американские товары на $200 млрд 09:31, В мире 2 806
Россия настаивает на проведении Совбеза ООН по химоружию 09:25, В мире 2 828
Ливан восстановил право голоса в ООН 09:19, В мире 2 801
США призывают другие страны не допускать Huawei к созданию сетей 5G 09:13, В мире 2 880
Роботы оставят финансистов без денег 09:06, Экономика 3 028
Apple отвергает обвинения властей США в деле о стрельбе на авиабазе 09:00, В мире 2 927
PlayStation 5 получит больше игр, чем Xbox 08:49, Технологии 2 931
Киев рассматривает вопрос о созыве Совбеза ООН в связи с крушением Boeing 08:36, В мире 2 957
Инфляция в Венесуэле превысила 7000% 08:24, В мире 3 037
"Барселона" расторгла контракт с главным тренером 08:11, Спорт 3 344
Молодой азербайджанец стал YouTube-блогером в Чехии и готовит фильм о Ходжалинском геноциде - ФОТО 08:00, Общество 3 794
Джастин Трюдо: США должны были предупредить Канаду об атаке на Сулеймани 07:43, В мире 3 210
Microsoft прекратила техподдержку Windows 7 07:31, Технологии 3 210
США назвали условия снятия санкций с Ирана 07:19, В мире 3 400
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов 07:07, В мире 3 317
Трюдо обсудил с Трампом деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке 06:01, В мире 3 584
В Токио произошло сильное землетрясение 04:29, В мире 4 116
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что 2020 год также будет успешным для нашей страны 03:08, Политика 4 178
США будут сотрудничать с властями Ирака по вопросам сокращения войск 03:05, В мире 4 501
Президент Ильхам Алиев: Реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным 03:00, Политика 4 162
Президент Ильхам Алиев: Наша страна прошла путь развития, равный столетию, и сегодня Азербайджан входит в число сильных стран в мировом масштабе 02:50, Политика 23 806
Цена акции компании Tesla впервые превысила $500 02:01, Технологии 4 460
США могут исключить Китай из списка валютных манипуляторов 00:36, В мире 4 735
Обнародованы планы по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию на 2020 год 00:15, Экономика 4 898
В России назвали причины, по которым Пашинян так яростно защищает фашистов - фильм Евгения Михайлова - ВИДЕО 13 января 23:50, Политика 6 766
ЭТОГО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ! - ужасы армянского терроризма - ФОТО - ВИДЕО 13 января 23:45, Политика 5 720
В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing 13 января 23:41, В мире 5 337
Экипаж МКС ужаснулся тем, как горит Австралия - ФОТО из космоса 13 января 23:28, В мире 5 853
Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing 13 января 23:17, В мире 5 597
Ужесточен порядок приема в магистратуру по некоторым специальностям 13 января 22:56, Общество 5 446
Киев направил ноту Тегерану 13 января 22:49, В мире 5 310
ООН призвала к прозрачному расследованию крушения украинского Boeing 13 января 22:42, В мире 5 109
Ещё новости