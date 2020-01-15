Американскую базу в Ираке снова атаковали - ракетный удар

База Эт-Таджи в Ираке подверглась ракетному удару.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Военный объект, на которой дислоцируются американские военные, расположен к северу от Багдада.

Подробности о погибших и раненых не сообщаются.

В воскресенье ракетному удару подверглась военная база Балад, где также размещен американский контингент.

В результате обстрела никто не пострадал.