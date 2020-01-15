https://news.day.az/world/1194062.html Американскую базу в Ираке снова атаковали - ракетный удар
Американскую базу в Ираке снова атаковали - ракетный удар
База Эт-Таджи в Ираке подверглась ракетному удару.
Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.
Военный объект, на которой дислоцируются американские военные, расположен к северу от Багдада.
Подробности о погибших и раненых не сообщаются.
В воскресенье ракетному удару подверглась военная база Балад, где также размещен американский контингент.
В результате обстрела никто не пострадал.
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