https://news.day.az/world/1194604.html Турция начинает отправлять военных в Ливию - Эрдоган
Турция начинает отправлять военных в Ливию - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Анкара начинает отправлять военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.
С такими словами турецкий лидер выступил в президентском дворце, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства", - приводит его слова телеканал TRT.
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