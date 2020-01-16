Турция начинает отправлять военных в Ливию - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Анкара начинает отправлять военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

С такими словами турецкий лидер выступил в президентском дворце, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства", - приводит его слова телеканал TRT.