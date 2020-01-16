Компартия Греции призвала аннулировать оборонное соглашение с США

Коммунистическая партия Греции (КПГ) призывает аннулировать соглашение с США по оборонному сотрудничеству или провести его обсуждение как полноценного законопроекта. Об этом сообщила пресс-служба КПГ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее письмо парламентский представитель партии Танасис Пафилис направил председателю парламента Константиносу Тасуласу, текст письма поступил в РИА Новости.

Правительство Греции вечером 24 декабря, накануне Рождества, внесло на ратификацию в парламент новое соглашение с США, которое предусматривает расширение американской базы Суда на Крите и предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. Греческие СМИ несколько дней ничего не писали о законопроекте, хотя его содержание держалось в секрете до внесения в парламент.

Согласно регламенту парламента, ратификация международного соглашения проходит по упрощенной процедуре - его только обсуждают в профильном комитете и затем ставят на голосование без обсуждения на пленарном заседании парламента.

"КПГ осуждает как неприемлемое греко-американское соглашение, которое расширяет военные базы в нашей стране, как Суда, Лариса, Стефановикио, Александруполис, и одновременно предоставляет новое военное содействие", - говорится в письме.

КПГ требует отозвать и аннулировать соглашение, поскольку Греция, по мнению партии, превращается в военный плацдарм НАТО и США.

"В случае, если правительство настаивает на ратификации этого соглашения в парламенте, понятно, что обсуждение не может идти по сокращенной процедуре статьи 108 регламента парламента для ратификации международных договоров", - говорится в письме.

Компартия требует обсуждения соглашения и голосования как по законопроекту, который, согласно конституции, касается суверенных прав страны и размещения иностранных вооруженных сил в Греции.

Новое соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве было подписано 5 октября прошлого года во время визита в Афины госсекретаря США Майка Помпео. Срок действия нового соглашения не определен. Сейчас действующее соглашение продлевается ежегодно.



Оборонное соглашение

Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), известное как "Соглашение о базах", было подписано в 1990 году. По нему в Греции официально действовала лишь одна американская база - Суда-бей на острове Крит. Парламент Греции ежегодно утверждал продление соглашения на один год.

Новое соглашение "разрешает правительству Соединенных Штатов Америки содержать и эксплуатировать военные и вспомогательные возможности объектов греческих Вооруженных сил, а именно: 1) авиационную базу Лариса, 2) базу армейской авиации Стефановикио (аэродром Стефановикио), 3) другие объекты греческих Вооруженных сил по взаимному соглашению сторон или их назначенных представителей в соответствии с внутренними процедурами".

США получают "беспрепятственный доступ и использование" порта Александруполис на севере Греции "и других позиций" по "запланированным и срочным требованиям". Согласно документу, "использование Соединенными Штатами Америки невоенных объектов и инфраструктуры в Греции не ожидается круглогодичным, постоянным и исключительным". США предоставляется приоритет в их использовании. Запрос для срочного использования должен быть направлен за 48 часов.



Сейчас на авиабазе 110-го авиакрыла в Ларисе уже размещены американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. В Стефановикио и в Волосе планируется размещать ударные вертолеты. В Александруполисе планируется новая американская вертолетная база. США оплатили работы по подъему земснаряда "Ольга", затонувшего в порту Александруполис в 2010 году и мешавшего полностью использовать мощности порта. По словам посла США Джеффри Пайетта в Греции, США считают стратегически важным порт Александруполис и намерены участвовать в его приватизации.

В Греции проходили акции протеста против подписания соглашения о базах. В Афинах и в Салониках протестующие сожгли американские флаги, требуя не пускать американских военных на греческую землю.

Греция не скрывает, что соглашение имеет антитурецкий характер и надеется, что США поддержит ее в споре с Турцией.

