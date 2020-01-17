https://news.day.az/world/1194947.html Медведев и Мишустин провели встречу с членами правительства

Медведев и Мишустин провели встречу с членами правительства

В мире, 17 января 2020 15:38 254

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев в пятницу провели встречу с членами российского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мишустин утром приехал в Дом Правительства на Краснопресненской набережной. Он и Медведев более часа общались один на один в кабинете председателя правительства, а затем вместе вышли на встречу с кабинетом министров, который находится в отставке, но продолжает выполнять свои обязанности. На встречу было приглашено правительство в полном составе.

16 января Медведев на своей странице в Facebook выразил уверенность, что новый кабинет министров справится с требующими новых подходов масштабными задачами, которые поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он пожелал новому правительству "успеха в работе и реализации всего задуманного".

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