https://news.day.az/world/1195040.html Украина повторно обратилась к Ирану с просьбой передать самописцы сбитого Boeing

Украина повторно обратилась к Ирану с просьбой передать самописцы сбитого Boeing

В мире, 17 января 2020 19:55 328

Офис генерального прокурора Украины направил в Иран повторный запрос с просьбой передать бортовые самописцы сбитого украинского самолета. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS0752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении. Обращение, добавили в прокуратуре, также "касается активизации международного сотрудничества в расследовании данной авиакатастрофы".

С предыдущим запросом Украина обращалась к Ирану 15 января. В тот же день директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщал, что международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев 20 января в Киеве.

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