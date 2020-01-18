https://news.day.az/world/1195096.html В Японии отменили вылет пассажирского самолета - Причина
В Японии отменили вылет пассажирского самолета - Причина
Вылет самолета Boeing 787 японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), который должен был проследовать из Токио в Шанхай, был в субботу отменен из-за трещин, появившихся на лобовом стекле. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что самолет уже начал набирать скорость, готовясь к взлету, когда на лобовом стекле кабины пилотов образовались трещины. Никто из пассажиров или членов экипажа в результате происшествия не пострадал.
Компания JAL выясняет причины случившегося.
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