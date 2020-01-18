https://news.day.az/world/1195216.html Экспорт нефти из Ливии сократится на 700 баррелей в день из-за закрытия портов - СМИ

Экспорт нефти из Ливии сократится на 700 баррелей в день из-за закрытия портов - СМИ

В мире, 18 января 2020 16:22 198

Нефтяные терминалы на востоке и в центральной части Ливии, кроме Зувейтина, закрыты, экспорт нефти из них будет прекращен с 18 января. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, закрытие портов приведет к снижению экспорта сырья на 700 тыс. баррелей в день.

Как отмечает телеканал, по данным источника, объекты были закрыты по приказу Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

При этом агентство Reuters в пятницу сообщило со ссылкой на сотрудника одного из объектов, что порты заблокировали протестующие. По информации агентства, племенные вожди на востоке и юге Ливии в четверг призвали прекратить работу нефтяных объектов в знак протеста против использования Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа выручки от продажи сырья для финансирования иностранных наемников.

Комментируя ситуацию, официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари подчеркнул, что нефтяные порты закрыл "сам ливийский народ", передает Al Arabiya.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС во главе с Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.

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