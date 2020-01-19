https://news.day.az/world/1195284.html Назначен новый глава МИД КНДР
Назначен новый глава МИД КНДР
Новым министром иностранных дел КНДР назначен Ли Сон Гвон, ранее занимавший пост главы Комитета за мирное объединение Родины.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили в воскресенье несколько дипломатических источников в Пхеньяне.
Ли Сон Гвон сменил на посту главы МИД Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года, а всего проработал в сфере внешней политики 38 лет.
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