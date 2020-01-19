https://news.day.az/world/1195284.html Назначен новый глава МИД КНДР

Назначен новый глава МИД КНДР

В мире, 19 января 2020 09:35 525

Новым министром иностранных дел КНДР назначен Ли Сон Гвон, ранее занимавший пост главы Комитета за мирное объединение Родины.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили в воскресенье несколько дипломатических источников в Пхеньяне.

Ли Сон Гвон сменил на посту главы МИД Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года, а всего проработал в сфере внешней политики 38 лет.

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