Эрдоган: Конференция в Берлине поможет закрепить режим прекращения огня в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал предстоящую конференцию в Берлине по Ливии важным шагом для установления режима прекращения огня на территории этой страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем саммит в Берлине важным шагом для закрепления режима прекращения огня и движения к политическому решению", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в столицу Германии. Он подчеркнул, что Турция не располагает информацией о проекте итогового документа, который планируется принять на конференции в Берлине.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году начался хаос. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция. Телеканал Al Hadath в субботу сообщил о прибытии Хафтара в Берлин для участия в конференции.