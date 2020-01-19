Умер основатель группы компаний Lotte

Основатель и почетный президент южнокорейской корпорации Lotte Group Син Гек Хо умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает агентство "Ренхап", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Предприниматель скончался в Сеуле после продолжительной болезни.

Компания Lotte начала свою деятельность в конце 40-х годов ХХ века как производитель жевательной резинки. С тех пор Lotte Group доросла до статуса пятого по величине конгломерата Южной Кореи.

Со смертью предпринимателя в республике не осталось в живых ни одного представителя первого поколения основателей чаболей - крупных промышленно-финансовых групп, контролируемых членами одной семьи. Помимо Lotte, туда входят Samsung, Hyundai, LG и SK.

