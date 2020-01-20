https://news.day.az/world/1195422.html Террористы атаковали беспилотниками аэропорт в Сирии
Террористы атаковали беспилотниками аэропорт в Сирии
Террористические группы предприняли попытку атаковать при помощи беспилотников аэропорт "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия, сообщило в воскресенье сирийское государственное агентство САНА.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, в итоге системы ПВО базы уничтожили беспилотники.
Других подробностей инцидента САНА не приводит.
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