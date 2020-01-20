https://news.day.az/world/1195485.html ЧП в российском отеле: пятеро погибших - ВИДЕО

ЧП в российском отеле: пятеро погибших - ВИДЕО

В мире, 20 января 2020 11:30 641

МЧС опубликовало видео с места ЧП в мини-отеле "Карамель" в Перми, где после прорыва трубы с кипятком погибли пять человек, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

На кадрах видно, как из дверей хостела непрерывно идет густой пар, работают сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе. Тела пяти человек (среди погибших есть ребенок) нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.

По данным регионального минздрава, еще трое доставлены в больницу. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, госпитализация им не потребовалась.

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