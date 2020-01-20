https://news.day.az/world/1195525.html Генсек ОПЕК предупредил о возможном сюрпризе на нефтяном рынке

Генсек ОПЕК предупредил о возможном сюрпризе на нефтяном рынке

В мире, 20 января 2020 13:20 493

В интервью CNBC Мохаммед Баркиндо пояснил, что несмотря на весьма скромные прогнозы по нефтяному спросу на 2020 год, он еще может удивить участников рынка в свете снижения глобальной торговой напряженности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"В целом то, что мы видим с нашей стороны, это потенциал роста спроса, который повлияет на общий баланс в течение оставшейся части года", - сообщил Баркиндо, - "Мы надеемся, что некоторые из проблем, с которыми мы сталкиваемся в плане международной торговли, будут решены".

Нефть завершила 2019 год с ростом почти на 35%, но цены остаются значительно ниже своих предыдущих максимумов. Частично это связано с ростом добычи сланца в Соединенных Штатах, который, по словам Баркиндо, является "основной переменной" в решениях ОПЕК.

В декабре ОПЕК +, в который помимо 14 стран картеля входят независимые крупнейшие производители нефти, принял решение о сокращении добычи на дополнительные 500 тыс. баррелей в день в первом квартале 2020 года. Это привело к сокращению общего объема добычи до 1,7 млн баррелей в сутки.

Кроме того, крупнейший производитель ОПЕК, Саудовская Аравия, также заявила о намерении добровольно сократить добычу на 400 тыс. баррелей в день, фактически доведя общее сокращение альянса до 2,1 млн баррелей.

"Мы по-прежнему нацелены на стабильность в первом и втором квартале 2020 года. Было принято решение обеспечить отсутствие дисбаланса в этих кварталах", - сказал Баркиндо, - "Но общее уравнение учитывает как спрос, так и предложение. Мы можем обратиться только к стороне, от которой поступают предложения. А за спросом мы внимательно наблюдаем".
 

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