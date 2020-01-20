Генпрокурор России покидает свой пост

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Юрия Чайки в связи с его переходом на новую работу. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Пятнадцатого января после оглашения послания главы государства Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Сейчас идет процесс формирования нового правительства.

Чайка занимал пост генерального прокурора с июня 2006 года.