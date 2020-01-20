В Чехии умер спикер Сената

В Чехии умер 72-летний председатель верхней палаты парламента Ярослав Кубера. Глава чешского Сената умер на северо-западе страны. Смерть Куберы была неожиданной: ему стало плохо, когда он собирался ехать в свой офис. Спикер был госпитализирован в больницу в Теплице, а затем перевезен в клинику в Усти-над-Лебем. Здесь он и скончался, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ярослав Кубера возглавлял Сенат с ноября 2018 года, напоминает ТАСС. Кубера прошел в парламент от Гражданской демократической партии. Ранее он был мэром Теплице.

В 1967 году Ярослав Кубера поддержал демократические процессы в Чехословакии и вступил в Коммунистическую партию. Спустя год он покинул партию в знак протеста против ввода в эту страну войск Варшавского договора. Кубера был одним из наиболее ярких выразителей либеральных взглядов в чешской политической сцене. Он не дожил месяца до своего 73-летия.

До выборов нового спикера Сената его обязанности будет выполнять первый вице-спикер верхней палаты чешского парламента Иржи Ружечка.