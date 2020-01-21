Чавушоглу заявил, что Хафтар выступает за военное решение конфликта в Ливии

Позиция командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара указывает на то, что он выступает за военное решение конфликта в Ливии.

С таким утверждением выступил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на все наши усилия, Хафтар не подписал в Москве [соглашение о режиме] прекращения огня. Тот факт, что со стороны Хафтара не было никакой поддержки [на международной конференции по Ливии] в Берлине, также вызвал у всех вопросы. На сегодняшний день его позиция указывает на то, что он хочет военного решения. Хафтар должен прийти к политическому урегулированию. Все наши усилия, в лице Турции, направлены именно на это", - сказал глава МИД Турции.