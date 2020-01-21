В CinemaPlus проходит показ долгожданной турецкой комедии - ВИДЕО

В сети кинотеатров CinemaPlus проходит показ долгожданной комедии известного турецкого комика, актера и режиссера Джема Йылмаза "Karakomik Filmler 2" (прим. - состоит из двух частей). Об этом сообщили Trend в пресс-службе, передает Day.Az.

Покупая один билет, зрители смогут посмотреть 2 фильма.

Продолжение серии фильмов "Karakomik filmler", созданных сценаристом и режиссером Джемом Йылмазом "Karakomik filmler 2", состоит из двух фильмов "Deli" və "Emanet". "Deli" рассказывает об интересной ночной смене таксиста. А в "Emanet" повествует об истории танцора, который мечтает стать знаменитым.

В главных ролях - Джем Йылмаз, Чаглар Чорумлу и Озге Озпиринчджи.