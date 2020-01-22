Boeing проведет первый полет нового самолета 777X

Американская компания Boeing планирует осуществить первый тестовый полет нового лайнера модели 777X в четверг, 23 января.

Об этом сообщила во вторник компания на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После стольких лет разработки и тестирования время взлететь почти пришло. 777X проведет свой первый полет 23 января при условии [подходящей] погоды и других факторов", - отметила компания.

В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.

В марте 2019 года телеканал CNN сообщил о первой презентации новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X - самого длинного пассажирского самолета в мире. По информации телекомпании, новая модель также должна стать самым крупным в мире пассажирским воздушным судном с двумя двигателями.