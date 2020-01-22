В Китае выросло число жертв коронавируса

В КНР возросло число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Этот новый тип вируса, обнаруженный в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), уже распространился за пределы страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь, по данным на 20:00 (16:00 по Баку) число заразившихся составило 444 человека. Погибли 17 человек, передает ТАСС.

Тем временем из петербургского аэропорта "Пулково" госпитализировали россиянина, вернувшегося из Китая. У него подозревают ОРВИ, сообщает "Интерфакс". Пассажира, прилетевшего из Шанхая, направили в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина. Подробности о его состоянии будут известны после того, как будут готовы результаты его анализов.