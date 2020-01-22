https://news.day.az/world/1196201.html В Китае выросло число жертв коронавируса

В Китае выросло число жертв коронавируса

В мире, 22 января 2020 18:46 369

В КНР возросло число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Этот новый тип вируса, обнаруженный в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), уже распространился за пределы страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь, по данным на 20:00 (16:00 по Баку) число заразившихся составило 444 человека. Погибли 17 человек, передает ТАСС.

Тем временем из петербургского аэропорта "Пулково" госпитализировали россиянина, вернувшегося из Китая. У него подозревают ОРВИ, сообщает "Интерфакс". Пассажира, прилетевшего из Шанхая, направили в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина. Подробности о его состоянии будут известны после того, как будут готовы результаты его анализов.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Помпео посетит Украину 19:35, В мире 136
Президент Ильхам Алиев принял участие в панели Всемирного экономического форума в Давосе на тему "Стратегический взгляд: Евразия" - ФОТО 19:28, Политика 179
Первый заместитель генпрокурора России подал в отставку - СМИ 19:27, В мире 210
В Мексике изучают случай возможного заражения коронавирусом 19:21, В мире 215
Azərbaycanda maaşların hansı sahədə artdığı AÇIQLANDI - SİYAHI 19:15, Azərbaycanca 312
В Давосе проведены обсуждения в связи с новым проектом по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" - ФОТО 19:13, Политика 242
В Египте открылся новый аэропорт 19:10, Туризм 261
В Баку сократилось число тяжких преступлений 19:01, Общество 378
Минэкологии Азербайджана предупредило население 18:54, Общество 471
В Китае выросло число жертв коронавируса 18:46, В мире 375
Строительство Абшеронской кольцевой ж/д близится к завершению 18:40, Общество 458
В Хырдалане устранят существующие проблемы в электроснабжении 18:32, Общество 479
Определены даты вступительных экзаменов в резидентуру и вузы Азербайджана 18:25, Общество 531
В МИД Австрии вновь сообщили о кибератаке на свои системы 18:20, В мире 525
Названы самые популярные имена детей в Азербайджане 18:15, Общество 811
Азербайджанская община обратилась к правительству Москвы в связи с армянской провокацией 18:08, Политика 738
В Азербайджане за год обезврежено более 800 преступных групп - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА 18:03, Общество 676
Не менее восьми человек погибли из-за непогоды в Испании 17:57, В мире 636
Buta Airways - в числе самых пунктуальных авиакомпаний 17:48, Экономика 692
Успешные проекты вновь убедили иностранных инвесторов в надежности Азербайджана для капиталовложений 17:44, Экономика 696
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Монголии - ФОТО 17:32, Политика 3 856
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды - ФОТО 17:29, Политика 3 840
Азад Рагимов обратился к молодежи в связи с конкурсом "Восхождение" - ВИДЕО 17:25, Общество 852
Генеральный исполнительный директор SUEZ Group проинформировал Президента Ильхама Алиева о проектах и перспективных программах, реализуемых ими в Азербайджане - ФОТО 17:20, Политика 3 841
Ливийский аэропорт приостановил работу из-за ракетного обстрела 17:10, В мире 869
В Саудовской Аравии не опасаются увеличения мировых запасов нефти 17:06, В мире 870
Трамп рассчитывает на заключение сделки с ЕС до президентских выборов в США 17:01, В мире 864
Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана 16:57, В мире 899
Азербайджан - лидер региона по военной мощи - МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ - ФОТО 16:52, Политика 1 155
На улицах Баку появятся новые 12-метровые автобусы - с завтрашнего дня - ФОТО 16:44, Общество 2 193
На Национальной арене гимнастики в Баку я чувствую себя как дома – израильская спортсменка Линой Ашрам 16:39, Спорт 956
В Азербайджане утвержден порядок участия лиц с инвалидностью в экзаменах - ИНСТРУКЦИЯ 16:34, Общество 1 014
Роухани: Иран готов выполнять свои обязательства по ядерной сделке 16:27, В мире 1 037
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло почти 500 16:24, В мире 1 022
В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты - ФОТО 16:19, Общество 1 158
Азербайджан и Беларусь обсуждают вопросы поставок нефти 16:14, Экономика 1 119
"Когда говорят, что у Армении нет выхода к морю, сочинские армяне тихо смеются" 16:07, Политика 1 743
В Азербайджане проводятся региональные семинары-конференции на тему "Разрешение избирательных споров в судебном порядке" - ФОТО 16:03, Политика 1 034
В Баку созданы комфортные условия для тренировок, проживания и отдыха гимнастов – израильская спортсменка Николь Зеликман 16:00, Спорт 1 057
Открытие в Азербайджане регионального центра ВЭФ придаст серьезный импульс развитию ненефтяного сектора - американский политолог 15:58, Экономика 1 249
На Национальной арене гимнастики в Баку лучшие условия в мире – тренер сборной Израиля по художественной гимнастике 15:48, Общество 1 438
В Азербайджане резко похолодает: ожидаются сильный ветер, снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ 15:44, Общество 3 623
«ЛУКОЙЛ» и SOCAR планируют новые совместные проекты на Каспии 15:36, Экономика 1 243
Азербайджанцы стали чаще пользоваться международными автобусами 15:31, Экономика 1 277
Названы сроки открытия Бакинского зоопарка 15:20, Общество 2 054
Международный центр мугама проведет вечер "Чахаргях" 15:11, Культура 1 287
Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру 15:04, Технологии 1 349
Азербайджан как пример успеха на глобальной арене. Встречи Президента Ильхама Алиева в Давосе 15:00, Политика 6 004
США могут ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС 14:42, В мире 1 459
У США есть план по сдерживанию нового коронавируса в стране 14:36, В мире 1 487
Тахир Будагов: Все, оставшиеся вне процесса переписи населения, уже включены в списки 14:28, Общество 1 620
ЦИК: Изъятие телефонов у граждан на избирательных участках недопустимо 14:26, Политика 1 457
Александр Охрименко: Азербайджан станет мостом между Европой и Азией 14:23, Политика 1 548
Делегация ПАСЕ находится с визитом в Азербайджане 14:18, Политика 1 484
Извержение вулкана Тааль и его страшные последствия - ФОТОРЕПОРТАЖ 14:13, В мире 1 777
Tesla побила новый рекорд 14:03, В мире 1 669
НГДУ им. Н.Нариманова подвело итоги минувшего года - ФОТО 13:52, Экономика 1 644
Завтра в Баку ожидается ветреная погода 13:48, Общество 3
Азербайджан и Нидерланды подписали меморандум о сотрудничестве 13:47, Экономика 1 638
В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг" 13:35, Технологии 1 750
Загадочные смерти и политические убийства в Армении - результаты премьерства Пашиняна 13:29, Политика 2 111
Саудовская Аравия опровергла информацию о причастности к взлому телефона главы Amazon 13:22, В мире 1 787
Президентом Греции впервые избрали женщину 13:16, В мире 1 849
Азербайджан и ЕС готовятся к новому этапу переговоров по новому соглашению 13:12, Политика 1 723
В Баку оригинально отметят юбилей Алмаз Мустафаевой - ФОТО 13:06, Культура 1 960
В Азербайджане пойдут навстречу сезонным работникам - Новшество в туризме 13:00, Туризм 1 951
В Баку появится еще одна станция метро 12:56, Экономика 2 521
Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС 12:54, В мире 1 850
В России сменился генпрокурор 12:41, В мире 1 958
Рейды в бакинских аптеках, задержаны фармацевты 12:31, Общество 2 866
ЦИК Азербайджана: На одно депутатское кресло претендуют 10-12 кандидатов 12:22, Политика 1 926
ДТП в Баку: BMW X5 оказался в кювете - ВИДЕО 12:17, Общество 2 418
В части Баку будет ограничена подача воды 12:06, Общество 2 553
В Баку пройдет конференция "Баку-Москва: диалог культур" 12:04, Общество 2 174
Прием заявок на аренду жилья в Азербайджане приостановлен - Причина 12:00, Общество 2 559
ЕС будет сотрудничать с будущим парламентом Азербайджана 11:57, Политика 2 045
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле - ВИДЕО 11:47, Политика 2 106
В Баку около 600 автобусов перешли на карточную систему - ФОТО 11:38, Общество 2 837
Али Ахмедов: Правительство Азербайджана заинтересовано в партнерстве и сотрудничестве с ЕС 11:33, Политика 2 133
Азербайджан и ЕС завершают переговоры о новом соглашении 11:26, Политика 2 218
Али Ахмедов: Азербайджан - открытая для реформ страна 11:21, Политика 2 164
Убит командир иранского ополчения "Басидж" 11:14, В мире 2 531
Массовые рейды в пунктах по забою скота в Баку 11:06, Общество 2 678
В бакинском поселке ремонтируются дороги - ФОТО 11:00, Общество 2 586
Армяне снова спровоцировали беспорядки - потасовка в Вифлиееме 10:52, Политика 2 621
Apple выпустила восстановленные iPhone Xs и Xs Max 10:48, Технологии 2 386
В салоне Boeing-737 произошел пожар прямо во время полета - ВИДЕО 10:41, В мире 3 031
В Москве пройдет выставка азербайджанских ковров 10:35, Культура 2 436
WhatsApp позаимствовал у Telegram новую функцию 10:32, Технологии 2 545
В Китае сообщили о мерах борьбы с новым вирусом 10:29, В мире 2 437
Азербайджан - в ТОП-3 самых популярных направлений в СНГ для авторских туров 10:17, Туризм 2 608
Сильный пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы 10:08, Общество 5 992
Золото в Азербайджане подешевело 10:05, Экономика 2 651
В оккупированном Карабахе погиб еще один армянский солдат 10:01, Политика 2 641
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции 09:58, Политика 2 505
Правительство США после 12-летнего перерыва назначило посла в Боливии 09:50, В мире 2 549
КНДР закрывает границу для туристов из-за нового вируса в Китае 09:43, Туризм 2 615
В США намерены ограничить въезд для жителей 7 стран - СПИСОК 09:38, В мире 2 976
Армянские СМИ наращивают информационную войну с Россией - а Азербайджан - в высшей лиге в Давосе 09:34, Политика 3 543
В Сумгайыте микроавтобус врезался в столб - ВИДЕО 09:28, Общество 3 206
Галина Ниязова: Азербайджан ушел далеко вперед, оставив позади Армению 09:24, Политика 3 030
В районах Азербайджана появится метро? - Официальный ответ 09:20, Общество 4 225
Минобразования Азербайджана обратилось к желающим учиться в Турции 09:15, Общество 3 149
Стрельба в торговом центре Лас-Вегаса, есть раненые - ВИДЕО 09:11, В мире 2 755
В Филармонии прошел концерт "Вспоминая ушедших друзей-музыкантов" - ФОТО 09:06, Культура 2 866
Honda отзывает в США и Канаде 2,7 млн машин 09:02, В мире 2 769
Большинство сенаторов поддерживает ускоренную процедуру рассмотрения импичмента Трампа 08:54, В мире 2 800
США рассматривают множество вариантов действий по Венесуэле - заявление Трампа 08:41, В мире 2 870
Встречи Президента Ильхама Алиева в Давосе откроют перед Азербайджаном новые экономические перспективы 08:30, Политика 7 415
В сети появились первые изображения нового флагмана Huawei - ФОТО 08:13, Технологии 3 017
Названа сумма минимальных платежей за квартиры в рамках аренды жилья с правом выкупа 08:01, Экономика 3 993
Boeing проведет первый полет нового самолета 777X 07:47, В мире 3 173
Обнародовано количество врачей в Азербайджане 07:34, Общество 3 390
Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии 07:19, В мире 3 152
Скончался экс-премьер Грузии 07:07, В мире 3 580
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо - ФОТО - ВИДЕО 06:58, Политика 7 856
В результате террористической атаки погибли десятки человек - хаос в Буркина-Фасо 06:32, В мире 3 427
В Нигерии 8-летний мальчик из "ИГ" казнил мужчину 05:04, В мире 4 052
Ни один региональный парламент Британии не поддержал билль о Brexit 03:31, В мире 4 142
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества - ФОТО - ВИДЕО 03:05, Политика 14 741
Ливийская NOC назвала условия для восстановлении добычи нефти 02:01, В мире 4 468
Путин назвал новое правительство сбалансированным 00:48, В мире 4 824
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума. Обсуждено сотрудничество между странами Евразии - ФОТО - ВИДЕО 00:36, Политика 15 633
"Судьба России зависит от нас" - об обнаглевших симоньянах и кеосаянах - ФОТО 00:30, Политика 6 369
Новый тип смертельного вируса впервые выявлен в США 00:18, В мире 5 053
Армянские продюсеры в своих проектах изображают русских простачками 21 января 23:41, Политика 5 453
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" - ФОТО - ВИДЕО 21 января 23:19, Политика 15 976
Мишустин назвал приоритет работы нового правительства РФ 21 января 23:14, В мире 5 108
В Азербайджане откроется региональный центр Всемирного экономического форума - ФОТО 21 января 23:09, Политика 15 692
Армянские русофобы пытаются манипулировать "русским фактором" против Азербайджана - подробности провокации 21 января 23:00, Политика 5 685
В сенате США начались слушания по импичменту Трампу 21 января 22:45, В мире 5 116
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконстукции и развития Сумой Чакрабарти. ЕБРР высоко оценивает проводимые в Азербайджане реформы - ФОТО - ВИДЕО 21 января 22:20, Политика 15 833
Свыше половины новорожденных в Азербайджане в 2019 году - мальчики 21 января 22:06, Общество 5 700
Михаил Швыдкой: Полад Бюльбюль оглы талантлив во всем - в музыке, дипломатии, в дружбе 21 января 21:51, Культура 5 504
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Хорватии. Обсуждены перспективы сотрудничества - ФОТО - ВИДЕО 21 января 21:39, Политика 15 908
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде - ФОТО - ВИДЕО 21 января 21:30, Политика 17 436
Стали известны члены нового правительства России - СПИСОК 21 января 21:22, В мире 6 009
Бахруз Гулиев: Истинная цель Human Rights Watch - продлить срок оккупации территорий Азербайджана 21 января 21:09, Политика 5 544
İşçilərin maaşlarına əlavə verilməsi və mükafatlandırılması qaydası təsdiqlənib 21 января 21:03, Azərbaycanca 6 210
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром иностранных дел Турции - ФОТО - ВИДЕО 21 января 20:59, Политика 17 564
Столтенберг: Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века 21 января 20:56, В мире 5 585
Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию 21 января 20:52, В мире 5 662
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 309 человек 21 января 20:48, В мире 5 605
Принц Гарри прибыл в Канаду к своей семье 21 января 20:43, В мире 5 755
Владимир Зеленский пообещал уволить Кличко с должности главы Киевской горадминистрации 21 января 20:38, В мире 5 824
Иракские военные обнаружили установку, из которой обстреляли посольство США 21 января 20:33, В мире 5 737
Apple передумала внедрять сквозное шифрование данных в iCloud 21 января 20:28, Технологии 5 671
КНДР временно закрыла границу для иностранных туристов из-за коронавируса 21 января 20:23, В мире 5 653
Автобусы выездной регистрации на конкурс "Восхождение" отправились в регионы Азербайджана - ФОТО 21 января 20:20, Политика 7 248
Принц Гарри и его супруга пригрозили засудить папарацци за фото из Канады 21 января 20:17, В мире 5 810
Ещё новости