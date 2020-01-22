Первый заместитель генпрокурора России подал в отставку - СМИ

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке. Об этом рассказал РИА Новости источник в ведомстве, передает Day.Az.

Причины такого решения собеседник агентства не назвал.

Государственный советник юстиции 1 класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году. Как отмечается на сайте ведомства, его неоднократно поощряли "за укрепление законности и правопорядка", награждали государственными и ведомственными наградами.



Новый генпрокурор

Сегодня Совет Федерации освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку, который стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Во главе Генпрокуратуры его сменил Игорь Краснов, перешедший из Следственного комитета.

Краснов в качестве следователя вел уголовные дела о покушении на Анатолия Чубайса, об убийствах Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, а также о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

С апреля 2016 года он был заместителем председателя Следственного комитета, курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления.