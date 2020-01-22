Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Украину 31 января. Об этом сообщил в среду интернет-портал BuzzFeed со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, в ходе визита Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что это станет первой встречей члена президентского кабинета США с украинским лидером с момента запуска процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа.

Ранее Помпео из-за обострения ситуации в Ираке, где у американского посольства прошла акция протеста, отложил поездку на Украину, в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Глава внешнеполитического ведомства США должен был посетить эти страны в период с 3 по 7 января.

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. Две статьи обвинения против Трампа были утверждены демократами еще 18 декабря. В четверг они были официально представлены в Сенате.