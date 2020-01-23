Александр Лукашенко поздравил Михаила Гусмана с днем рождения

Александр Лукашенко поздравил первого заместителя генерального директора ФГУП "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" Михаила Гусмана с днем рождения:

- Ваша многолетняя деятельность - яркий пример подлинного профессионализма и преданности любимому делу. В Беларуси Вас знают и глубоко уважают как необычайно эрудированного человека, талантливого журналиста и литератора, компетентного руководителя в медийной сфере.

Александр Лукашенко пожелал Михаилу Гусману доброго здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых творческих свершений, передает Day.Az со ссылкой на sb.by.