https://news.day.az/world/1196438.html Александр Лукашенко поздравил Михаила Гусмана с днем рождения
Александр Лукашенко поздравил Михаила Гусмана с днем рождения
Александр Лукашенко поздравил первого заместителя генерального директора ФГУП "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" Михаила Гусмана с днем рождения:
- Ваша многолетняя деятельность - яркий пример подлинного профессионализма и преданности любимому делу. В Беларуси Вас знают и глубоко уважают как необычайно эрудированного человека, талантливого журналиста и литератора, компетентного руководителя в медийной сфере.
Александр Лукашенко пожелал Михаилу Гусману доброго здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых творческих свершений, передает Day.Az со ссылкой на sb.by.
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