https://news.day.az/world/1196582.html Вице-президент США призвал объединиться против Ирана

Вице-президент США призвал объединиться против Ирана

В мире, 23 января 2020 20:07 91

Мир должен объединиться против отрицателя Холокоста - исламской республики Иран, заявил вице-президент США Майк Пенс с трибуны пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны быть готовы противостоять, как они (жертвы Холокоста и борцы с нацизмом - ред.) противостояли тем страшным проявлениям зла, которые происходили тогда. Мы должны направить все усилия, чтобы противодействовать антисемитизму и делать это сообща. Должны жестко противодействовать главному государству - поставщику антисемитизма, которое на уровне государственной политики отрицает Холокост и обещает стереть Израиль с лица земли. Мир должен объединиться против исламской республики Иран", - заявил Пенс с трибуны международного форума.

Вице-президент США также заявил, что мир должен иметь мужество признать, что на нём лежит ответственность, чтобы Холокост никогда больше не повторился.
Пенс пообещал, что США всегда будут поддерживать государство Израиль. "Господин премьер-министр, помня и скорбя о шести миллионах мучениках Холокоста, мир поражается жизнеспособности еврейского народа. Он возродился из пепла и построил государство Израиль. И я горд сказать, как вице-президент США, что американский народ прошёл с вами весь путь. И мы вас не бросим. Как сказал президент Трамп, связь между нашими народами вплетается в огонь наших сердец. И так будет всегда", - заявил Пенс.

Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим, проводится в четверг 23 января в Иерусалиме, центральная часть мероприятий проходит в мемориальном центре памяти жертв Холокоста Яд Вашем.

Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума принимают участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи из более 40 стран. На форуме звучат выступления президента Израиля Реувена Ривлина, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, принца Чарльза и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также председателя общественного совета Яд Вашем раввина Исраэля Меира Лау и председателя правления Яд Вашем Авнера Шалева.
 

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