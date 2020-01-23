В Давосе посоветовали воздержаться от рукопожатий из-за коронавируса

Чтобы защитить себя от возможного распространения нового типа коронавируса, нужно чаще мыть руки и воздержаться от рукопожатий на крупных мероприятиях. Об этом заявил на брифинге в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава Коалиции по эпидемиологическим инновациям Ричард Хэттчет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается роли отдельных людей, то тут каждый играет свою роль. Существуют меры, которые каждый может предпринять, чтобы защитить себя. Они очень простые, но если каждый будет их принимать, то риск значительно сократится. Речь идет о том, чтобы, в том числе, прикрываться, когда чихаете, мыть руки, быть очень аккуратными и воздержаться от рукопожатий. Это может показаться смешным, но подобные меры действительно снижают уровень распространения заболевания", - сказал он.

Согласно данным организаторов Всемирного экономического форума, в Давос приехало свыше 100 участников из Китая. Всего на форум в нынешнем году зарегистрировалось порядка 3 тысяч человек.

Накануне ВОЗ провела заседание чрезвычайного комитета с целью оценки того, является ли новый коронавирус угрозой в области здравоохранения, имеющей чрезвычайное значение. В среду эксперты не пришли к однозначному решению и перенесли заседание на четверг.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.

Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

