https://news.day.az/world/1196628.html Мировые рынки залихорадило

Мировые рынки залихорадило

В мире, 24 января 2020 07:58 258

Вспышка коронавируса и утверждение законопроекта о Brexit привели к тому, что мировые рынки залихорадило.

Нефть продолжила падение - стоимость сорта Brent опустилась более чем на два процента. По состоянию на 20:00 она достигла 61,8 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Сорт WTI на то же время опустился до 55,41 доллара за баррель, падение за сутки составило 2,38 процента. Снижение продолжается с 20 января, а 22-го числа, оно ускорилось.

Снижаются и ключевые европейские индексы. Британский FTSE 100 потерял 0,85 процента, немецкий DAX - 0,94 процента, а французский CAC 40 - 0,65 процента. Лучше других держатся американские компании. Потери Dow Jones составили 0,43 процента, NASDAQ практически не отреагировал, а S&P 500 опустился на 0,23 процента.

Накануне эксперты Goldman Sachs спрогнозировали, что цены на нефть могут опуститься на три доллара за баррель из-за коронавируса. Они предположили, что существует вероятность повторения ситуации 2003 года, когда из-за вспышки атипичной пневмонии резко сократилось количество туристов из Азии.

В четверг, 23 января, королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза. Представители ЕС намерены подписать соглашение в ближайшие дни, а на 29 января намечена его ратификация в Европарламенте.

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