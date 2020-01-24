https://news.day.az/world/1196928.html Эрдоган: около 400 тысяч беженцев из Сирии движутся к турецкой границе

Эрдоган: около 400 тысяч беженцев из Сирии движутся к турецкой границе

В мире, 24 января 2020 21:49 185

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что около 400 тысяч беженцев из сирийского Идлиба направляются к турецкой границе из-за эскалации вооруженного конфликта в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая находится в Турции с визитом.

"Сейчас около 400 тысяч жителей четырехмиллионного Идлиба двигаются к нашим границам. Отправкой палаток эту проблему решить нельзя, поэтому мы объявили мобилизацию при участии нашего общества Красного Полумесяца. Сначала будет построен 10-тысячный городок для беженцев, шаг в этом направлении уже сделан, потом мы эту практику продолжим вдоль всей границы в зоне (на территории Сирии), освобожденной от террористов. В этих домах будут все удобства", - сказал Эрдоган.

Он поблагодарил Меркель за поддержку гуманитарных усилий Турции в Сирии.

"Думаю, что ЕС окажет помощь. Людям, бегущим из Идлиба по направлению к Турции, нужно перезимовать. Для них нужно сооружать не палатки, а нормальные дома, и Германия может принять в этом участие", - сказала Меркель.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусра".

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