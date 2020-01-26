https://news.day.az/world/1197167.html В Перу пройдут досрочные выборы в парламент

В Перу пройдут досрочные выборы в парламент

В мире, 26 января 2020 04:28 141

Внеочередные выборы депутатов Национального конгресса пройдут в Перу в воскресенье. За 130 мест в однопалатном законодательном органе южноамериканской республики поборется 21 партия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным избиркома страны, отдать свой голос в ходе прямого тайного голосования за одно из политических движений должны будут около 24,8 млн граждан (из 32,5 млн жителей страны) в 26 избирательных округах. Почти 5,2 тыс. участковых избирательных комиссий по всей стране начнут работу в 8:00 по местному времени, завершится голосование в 16:00.

За безопасностью будут следить 135 тыс. полицейских и 48 тыс. военных страны. Уклонение от голосования без уважительной причины грозит штрафом от 21,50 солей (6,5 долларов США) до 86 солей (26 долларов США) в зависимости от района проживания.

Мандат депутатов внеочередного парламентского созыва будет укороченным и продлится чуть более года. В апреле 2021 в Перу пройдут очередные всеобщие выборы, в ходе которых, помимо депутатов, граждане изберут также главу государства.

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