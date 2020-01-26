В Китае будут блокировать известную соцсеть за слухи о коронавирусе

Самая популярная в Китае социальная сеть и мессенджер WeChat намерена серьёзно бороться с распространением слухов и недостоверных фактов о вспышке нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении службы безопасности соцсети, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что распространение по стране нового типа коронавируса крайне беспокоит общество, в то же время в соцсетях появляются слухи и недостоверная информация, которые только усиливают панику среди населения.

WeChat намерен решительно бороться с распространением ложной информации, к отслеживанию фейковых сообщений, появляющихся на платформе, уже привлечены сторонние специалисты.

В соответствии с государственными законами и нормами, а также условиями пользования соцсетью, информация, несоответствующая действительности будет удаляться, а тех, кто её распространяет ждёт наказание. WeChat будет ограничивать функции аккаунтов, с которых публикуются несоответствующие фактам сообщения и слухи, вплоть до полной блокировки.

Помимо этого, нарушителей может ждать уголовное наказание. УК КНР предусматривает наказание для тех, кто будет фабриковать и распространять ложную информацию о заболевании в СМИ или в интернете, тем самым нарушая общественный порядок, согласно статье 291, таким злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Вычислить нарушителей будет несложно, так как при регистрации в соцсети требуется предоставить свое настоящее имя и загрузить удостоверение личности.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

За пределами материкового Китая 5 случаев заражения зарегистрированы в Гонконге, 2 - в Макао, 3 - на Тайване; 4 - в Таиланде (2 пациента выписаны), 2 - в Японии (1 выписан), 2 - в Южной Корее, 2 - во Вьетнаме, 3 - в Сингапуре, 3 - в Малайзии, 1 - в Непале, 3 - во Франции, 1 - в Австралии, 2 - в США, 1 - в Канаде.

