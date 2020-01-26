Лидер иракских шиитов призвал к новой акции против США

Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал провести новую акцию протеста против США. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление возглавляемого политиком движения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В минувшую пятницу по призыву ас-Садра в иракской столице Багдаде прошла крупная демонстрация против американского присутствия в стране.

Сообщается, что движение ас-Садра призвало провести в воскресенье в местах проведения молитв протестную акцию против американского посольства в Багдаде.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

