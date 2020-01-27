https://news.day.az/world/1197449.html Общежития вузов Сингапура освобождают под карантинные помещения

Общежития вузов Сингапура освобождают под карантинные помещения

В мире, 27 января 2020 13:22 412

Власти Сингапура распорядились освободить несколько общежитий ведущих вузов страны, чтобы организовать в их помещениях карантинную территорию для пациентов с подозрением на новый тип коронавируса. Согласно директиве министерства образования страны, опубликованной в понедельник в газете The Straits Times, жилые помещения Национального университета Сингапура, Наньянского технологического университета, а также Сингапурского университета управления должны быть освобождены до конца дня, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Студенты, в основном иностранцы, пишут в социальных сетях, что от них потребовали полностью вывезти свои личные вещи, после чего в комнатах будет проведена дезинфекция. Новое жилье им также предоставляют в студенческих городках, однако, по словам учащихся, условия проживания в нем намного хуже, чем были раньше. Руководство вузов не уточняет, на какой период принято решение о переселении студентов.

Министр образования Сингапура Он Е Кун в понедельник объявил, что во всех учебных заведениях страны вводится двухнедельный карантин для тех, кто вернулся из Китая. В частности, им рекомендуется оставаться дома, а в случае недомогания незамедлительно обращаться к врачу.

На сегодняшний день в Сингапуре было обнаружено четверо инфицированных, все они являются туристами из Китая. С подозрением на пневмонию были госпитализированы более 90 человек, из которых примерно у 40 новый коронавирус подтвержден не был.

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