Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обстановка в Кордайском районе Жамбылской области, где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, повлекшие человеческие жертвы, стабилизировалась, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Также он заявил, что провокаторы, ответственные за эскалацию конфликта, будут привлечены к ответственности, а "сотрудники госорганов, допустившие трагедию, будут наказаны", не уточнив, сотрудники каких именно структур виновны в произошедшем.



Он добавил, что пострадавшим будет оказана помощь, и поблагодарил соотечественников за ответственную гражданскую позицию.

По данным МВД, в ходе беспорядков на юге страны погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. В результате поджогов повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины. Почти 50 участников столкновений задержаны.

По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

Ранее президент поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым.

