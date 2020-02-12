Четыре человека больше месяца дрейфовали в Тихом океане и проделали путь в две тысячи километров, прежде чем их спасли. Как сообщает Guardian, за это время погибли еще восемь их попутчиков, в том числе маленький ребенок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

22 декабря группа туристов на моторной лодке вышла в море с острова Бугенвиль (находится на востоке от материковой части Папуа-Новой Гвинеи). Они отправились на Картеретские острова, находящиеся всего в 100 километрах, чтобы отпраздновать там Рождество.

В пути их судно перевернулось: несколько человек утонули, остальным удалось спастись. Они вернули лодку в рабочее состояние и вычерпали из нее воду. Впоследствии еще несколько человек скончались от обезвоживания.

Один из выживших Доминик Сталли, который сейчас находится в больнице на Соломоновых островах, рассказал, что ему до сих пор тяжело вспоминать о том, через что пришлось пройти.

"Мы были так счастливы, что поедем на Картеретские острова на праздники. Мы и представить не могли, что все так закончится", - сказал он.

Мужчина добавил, что выжившие видели проходящие мимо суда, но не могли подать сигнал о помощи. В итоге рыбаки заметили их и спасли только 23 января.