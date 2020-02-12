https://news.day.az/world/1202523.html Турция перебрасывает ракетные комплексы в Идлиб
Турция перебрасывает ракетные комплексы в Идлиб
Ракетные комплексы доставляются в расположение турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе, сообщает агентство Anadolu.
Колонна из 15 грузовиков с реактивными системами залпового огня из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом, сообщает агентство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Техника переброшена к границе при соблюдении усиленных мер безопасности.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление. МИД РФ заявлял, что Москва и Дамаск не наносят удары по гражданскому населению Сирии, все удары наносятся исключительно по террористическим формированиям.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
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