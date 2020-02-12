Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил своему американскому коллеге Марку Эсперу во время переговоров на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе, что Анкара ожидает от США и НАТО более конкретной поддержки по ситуации в Идлибе, сообщило турецкое минобороны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР, нейтрализовали 101 сирийского военного. "Акар встретился в Брюсселе с министром обороны США Марком Эспером, состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности в Сирии и Ираке. Наш министр выразил удовлетворение заявлениями американских властей о последних событиях в Идлибе. Была подчеркнута важность того, чтобы США и НАТО внесли сюда более конкретный вклад", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства. Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.