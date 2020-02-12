https://news.day.az/world/1202531.html Турция ждет от США более конкретной поддержки по Идлибу
Турция ждет от США более конкретной поддержки по Идлибу
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил своему американскому коллеге Марку Эсперу во время переговоров на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе, что Анкара ожидает от США и НАТО более конкретной поддержки по ситуации в Идлибе, сообщило турецкое минобороны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР, нейтрализовали 101 сирийского военного.
"Акар встретился в Брюсселе с министром обороны США Марком Эспером, состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности в Сирии и Ираке. Наш министр выразил удовлетворение заявлениями американских властей о последних событиях в Идлибе. Была подчеркнута важность того, чтобы США и НАТО внесли сюда более конкретный вклад", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
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