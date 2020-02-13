Секретарь горкома компартии Уханя Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян и глава Канцелярии госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин на фоне ситуации с коронавирусом лишились своих должностей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Их места займут Ван Чжунлинь, Ин Юн и Ся Баолун соответственно. Ин Юн ранее занимал должность мэра Шанхая.

Несколько дней назад власти провинции уволили двух других высокопоставленных чиновников - секретаря партийной группы комитета здравоохранения провинции Хубэй Чжана Цзиня и председателя комитета Лю Инцзы.