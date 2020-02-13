Долю государства в московском аэропорту Шереметьево продадут в частные руки - заявку на соответствующую сделку подал "Шереметьево холдинг", удерживающий 66,1 процента акций. Об этом пишут "Ведомости", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания решила воспользоваться приобретенным ранее колл-опционом - контрактом на покупку актива по заранее оговоренной цене в будущем. В данном случае опцион дает право выкупа 30,46 процента аэропорта, находящихся в собственности Росимущества.

Материнской компанией "Шереметьево холдинга" является зарегистрированная на Кипре TPS Avia Holding, принадлежащая структурам бизнесменов Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько.

Контроль над Шереметьево TPS Avia Holding получила в 2017 году в результате консолидации активов аэропорта. Тогда принадлежавшие ей отдельные объекты на территории Шереметьево были конвертированы в акции воздушного узла. Частная компания обязалась инвестировать в аэропорт и построить несколько объектов, в том числе новый пассажирский терминал.

По итогам 2019 года Шереметьево занял восьмое место в Европе по объему пассажиропотока, обслужив 49,9 миллиона человек.