https://news.day.az/world/1202883.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает Trend со ссылкой на со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах к северу от района Сивридже. Очаг залегал на глубине одного километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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