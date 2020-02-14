https://news.day.az/world/1203159.html Гитарист группы Queen сыграл для выжившей в пожаре коалы - ВИДЕО
Гитарист группы Queen сыграл для выжившей в пожаре коалы - ВИДЕО
Гитарист группы Queen Брайан Мэй сыграл для выжившей после пожара в Австралии коалы. Видеозапись с трогательной встречей он разместил в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Он сообщил, что побывал в больнице для животных RSPCA в Брисбене.
"Эти люди делают невероятную работу по уходу за выжившими после трагических пожаров в Квинсленде. Им нужна наша поддержка", - написал Мэй.
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