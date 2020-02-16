Сотрудники спасательной службы Грузии обнаружили тело россиянки, которая попала под лавину на горнолыжном курорте Гудаури, сообщили в компании по развитию горнолыжных курортов страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Обнаружено тело туристки, ее личность идентифицирована", - заявили в компании.