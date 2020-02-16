Сотрудники спасательной службы Грузии обнаружили тело россиянки, которая попала под лавину на горнолыжном курорте Гудаури, сообщили в компании по развитию горнолыжных курортов страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Обнаружено тело туристки, ее личность идентифицирована", - заявили в компании.

 
Ранее компания сообщила, что группа российских туристов попала в субботу под лавину в Гудаури. Лыжники катались на запретной территории. Под лавину попали четыре туриста, троих удалось спасти, поиски женщины велись на протяжении всей субботы, к вечеру они прекратились и возобновились лишь в воскресенье утром.