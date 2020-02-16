Итальянский дом моды Gucci, французский модный бренд Louis Vuitton и американскую сеть универмагов Saks обвинили в сговоре против сотрудников. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трое бывших сотрудников компаний подали иск в федеральный суд Нью-Йорка, в котором утверждают, что их бывшие работодатели сговорились не нанимать людей, которые меньше шести месяцев работали у одного из участвующих в соглашении конкурентов.

Об этом стало известно после того, как сотрудница Saks написала менеджеру Louis Vuitton о том, что она ищет работу. "У нас есть строгие правила, которым мы должны следовать. Сожалею", - сказал представитель французского модного дома, опираясь на соглашение.