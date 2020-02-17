Проект закона, который предполагает переход к универсальной пенсионной системе и отмену ряда привилегий для некоторых категорий работников и вызвавший масштабную волну протестов по всей стране, уже поступил в специальную комиссию Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции. К документу внесено около 22 тысяч поправок, большинство из которых - 19 тысяч - оппозиционной партией "Непокорившаяся Франция", лидером которой является Жан-Люк Меланшон.