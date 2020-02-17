Свыше 80% заразившихся справятся с новым коронавирусом и выздоровеют, в группе риска остаются пожилые люди, при этом дети практически не болеют COVID19, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Новый коронавирус не такой смертельный, какими были атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром. Свыше 80% пациентов с легкой формой COVID19 выздоровеют. В порядка 14% случаев вирус приводит к развитию серьезных заболеваний, в том числе пневмонии и одышке. И у 5% больных наблюдаются критические формы заболевания, в том числе отказ дыхательных путей, септический шок и отказ множества органов", - сказал он.

По его словам, смертельный исход от заболевания наблюдается у 2% пациентов. При этом особому риску подвержены пожилые.