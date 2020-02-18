https://news.day.az/world/1204288.html США дали союзникам 90 дней на разрыв отношений с Rosneft Trading
В частности, по его словам, речь идет о Германии.
США дали союзникам 90 дней на разрыв отношений с Rosneft Trading
США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading, против которой Вашингтон вводит санкции.
Об этом заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы даем небольшой период 90 дней, чтобы можно было разорвать отношения с этой компанией", - сказал он.
В частности, по его словам, речь идет о Германии.
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