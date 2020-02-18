США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading, против которой Вашингтон вводит санкции.

Об этом заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы даем небольшой период 90 дней, чтобы можно было разорвать отношения с этой компанией", - сказал он.

В частности, по его словам, речь идет о Германии.

