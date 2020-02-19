Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $58,05 за баррель.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торгов на 07:05 (GMT+4) в среду.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $58 за баррель 31 января 2020 года.

По состоянию на 07:11 (GMT+4) нефть марки Brent достигала отметки в $58,22 за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость нефти марки WTI выросла на 0,7% - до $52,64 за баррель.