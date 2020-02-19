Свыше 19% среди заразившихся новым коронавирусом в материковом Китае уже выздоровели, умерли 2,7% заболевших, остальные находятся под наблюдением врачей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг региональными комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В то же время, как следует из оглашенной статистики центральных властей, около 15% инфицированных находятся в тяжелом, еще 3,2% - в критическом состоянии.

"Тенденция распространения вируса постепенно претерпевает положительные изменения, - отметил на пресс-конференции официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. - На следующем этапе нам предстоит закрепить успешные результаты в борьбе с пневмонией, а также обеспечить эффективное лечение тяжелобольных".

Как отметил ранее главврач специализированной больницы "Лэйшэньшань" для лечения инфицированных пневмонией в городе Ухане Ван Синхуань, вспышка коронавируса в Китае уже достигла пика и число новых случаев заражения в дальнейшем пойдет на спад. По его словам, уже в ближайшем будущем следует ожидать улучшения ситуации.

Ситуация по регионам

В среднем по регионам показатель выздоровевших колеблется на уровне 43%. Наиболее обнадеживающие результаты наблюдаются в Тибетском автономном районе и граничащей с ним с севера провинции Цинхай, где процент выздоровевших составил 100% и 88% соответственно (никто из заболевших не умер). Оптимальная ситуация наблюдается в провинции Ганьсу и Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, где показатели составили примерно 68% и 59%. Обстановка улучшается и в провинции Хубэй, где зафиксирован главный очаг распространения пневмонии: там выздоровели пока только около 15% инфицированных, однако уже в ближайшую неделю эксперты ожидают заметного увеличения доли выписавшихся из больниц.

По смертности на первом месте среди регионов стоит Хубэй, где умерли 3,11% заразившихся, или 1921 человек. На втором месте находится граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян (2,55%), где умерли 12. В 10 регионах КНР из 31 летальных исходов совсем не зафиксировано, в остальных - от 1 до 6, за исключением центральной провинции Хэнань, где насчитывается 19 жертв (однако смертность колеблется на уровне 1,5%).