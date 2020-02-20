Великобритания, Германия, Турция и Франция прорабатывают возможность проведения второго четырехстороннего саммита по Сирии. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу ТРТ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время идет проработка возможной даты проведения саммита между Германией, Францией, Турцией и Великобританией", - отметил глава МИД республики.