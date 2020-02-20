https://news.day.az/world/1204738.html Четыре страны работают над проведением нового саммита по Сирии
Четыре страны работают над проведением нового саммита по Сирии
Великобритания, Германия, Турция и Франция прорабатывают возможность проведения второго четырехстороннего саммита по Сирии. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу ТРТ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В настоящее время идет проработка возможной даты проведения саммита между Германией, Францией, Турцией и Великобританией", - отметил глава МИД республики.
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