В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус
Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу заявил, что власти рассматривают возможность использования препарата против гриппа "Авиган", известного также "Фавипиравир", для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы получаем информацию от других стран, что ряд препаратов, которые используют для лечения гриппа, могут быть эффективны (в борьбе с коронавирусом)", - сказал министр в эфире телеканала Yomiuri TV.
Като Кацунобу добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.
Препарат "Авиган" был разработан компанией Fujifilm Toyama Chemical Co. как средство для лечения гриппа.
Ранее в феврале препарат "Фавилавир" ("Фавипиравир"), разработанный китайской фармацевтической компаней Zhejiang Hisun Pharmaceutical, был одобрен Государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами в качестве препарата, который потенциально может быть эффективен в лечении нового типа коронавируса.
При этом Zhejiang Hisun Pharmaceutical подала заявку на регистрацию препарата в качестве лекарства против гриппа у взрослых. Кроме этого, компанией была подана заявка на проведение клинических испытаний "Фавилавира" ("Фавипиравир") и против нового типа коронавируса, что вскоре было одобрено. С середины месяца Zhejiang Hisun Pharmaceutical приступила к производству препарата "Фавилавира".
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