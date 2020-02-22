Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу заявил, что власти рассматривают возможность использования препарата против гриппа "Авиган", известного также "Фавипиравир", для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы получаем информацию от других стран, что ряд препаратов, которые используют для лечения гриппа, могут быть эффективны (в борьбе с коронавирусом)", - сказал министр в эфире телеканала Yomiuri TV.

Като Кацунобу добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.

Препарат "Авиган" был разработан компанией Fujifilm Toyama Chemical Co. как средство для лечения гриппа.

Ранее в феврале препарат "Фавилавир" ("Фавипиравир"), разработанный китайской фармацевтической компаней Zhejiang Hisun Pharmaceutical, был одобрен Государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами в качестве препарата, который потенциально может быть эффективен в лечении нового типа коронавируса.

При этом Zhejiang Hisun Pharmaceutical подала заявку на регистрацию препарата в качестве лекарства против гриппа у взрослых. Кроме этого, компанией была подана заявка на проведение клинических испытаний "Фавилавира" ("Фавипиравир") и против нового типа коронавируса, что вскоре было одобрено. С середины месяца Zhejiang Hisun Pharmaceutical приступила к производству препарата "Фавилавира".