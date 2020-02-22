https://news.day.az/world/1205487.html Эрдоган встретится с Путиным, Макроном и Меркель
Эрдоган встретится с Путиным, Макроном и Меркель
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует 5 марта провести четырехсторонний саммит по ситуации в Идлибе, передает Day.Az со ссылкой на CNN Turk.
Предполагается, что помимо Эрдогана во встрече должны принять участие президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее Эрдоган заявил о намерении начать более решительные действия в Сирии.
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