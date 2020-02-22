Шестая смерть от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирована в Иране.

Об этом заявил в субботу губернатор провинции Маркази Али Агазаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подтверждена смерть одного человека в провинции из-за коронавируса", - цитирует его агентство IRNA.

Информация о первых случаях заболевания в Иране, спровоцированного коронавирусом, появилась 19 февраля. На текущий момент было зарегистрировано 28 случаев.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах.